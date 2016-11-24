Тимошенко написала жалобу на "партнеров Порошенко" и в НАБУ, и в СБУ

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Четверг, 24 ноября 2016, 14:35

Юлия Тимошенко понесла главе Национального антикоррупционного бюро Украины жалобу на руководителей Нацбанка Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" заявила журналистам под НАБУ в четверг, 24 ноября.

Она вместе с людьми, которых назвала обманутыми вкладчиками банков, пошла к руководителю НАБУ: "Будем передавать лично (Артему) Сытнику в руки".

"Фонд гарантирования вкладов возглавляет человек (Ворушилин), который был соучредителем, совладельцем банка Петра Порошенко. И он ушел как основатель из банка Порошенко, оставил там своего сына совладеть банком – и возглавил Фонд гарантирования вкладов, и работает в интересах Порошенко там на коррупционных схемах", – сказала Тимошенко в добавок к предыдущим заявлениям.

Тимошенко также планирует обратиться в СБУ из-за увеличения присутствия российских банков в Украине.

"Мы также подготовили и сегодня передадим специальное заявление о совершении уголовного правонарушения в Службу безопасности Украины. Именно потому, что мы не видим никаких оснований, кроме уголовных, чтобы увеличивать сегодня с 12% до 41% присутствие в общем банковском капитале Украины банков, которые представляют страну-оккупанта", – сказала она.

Тимошенко добавила, что записи разговоров руководства НБУ с руководителями российского банка приложены к жалобе.

"Нам, наконец, надо расследовать, что делает президент, его бизнес-партнер – глава Нацбанка Гонтарева и его бизнес-партнер – глава Фонда гарантирования вкладов Ворушилин", – заявила она.

Тимошенко заявила, что Администрация президента накануне "подослала" в офис ее партии провокатора, который сорвал пресс-конференцию лидера "Батькивщины", на которой она говорила о преступлениях власти в банковской системе.

Тимошенко призвала Артема Сытника проинформировать о результатах расследования по ее материалам, "видит ли он здесь преступление – а если не видит, то тогда мы не будем видеть Сытника как борца с коррупцией, потому что здесь преступление очевидно".

"Для господина Сытника это будет тест на способность бороться с коррупцией… Пока он не начнет борьбу с руководителями коррупции в государстве – Порошенко, Гройсманом, Яценюком, Гонтаревой, – вся его борьба с коррупцией будет выглядеть как подмена истинной работы…", – сказала она.

Алена Рощенко, УП

Темы: Тимошенко банки Росcия СБУ НАБУ
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IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко24.11.2016 15:00
Юля продолжает раскачивать ситуацию внутри страны, ей нужны перевыборы, никто не поверит, что она переживает так за вкладчиков. Лицемерие.
Да и она сама знает, что набу ничего не сделает, они подконтрольны АП, все это просто пиар и игра на публику.
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