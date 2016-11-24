Туск и Юнкер: Франция и Германия не будут блокировать безвиз

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Четверг, 24 ноября 2016, 16:06
АПУ

Руководители Европейского Союза, президент Еврокомиссии Дональд Туск и президент Европейского совета Жан-Клод Юнкер, заявляют о согласии Франции и Германии разблокировать визовый режим для Украины.

Об этом они заявили на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"Что касается Франции (и того, что она блокирует безвиз) – это неправда", - заявил Туск.

"Никто в ЕС не заинтересован в блокировании безвиза для Украины", - добавил президент Европейского совета.

"Да, есть внутренняя дискуссия, но мы все заинтересованы финализировать все процессы в этом году. И это реалистично. Есть основания для осторожного оптимизма", - подчеркнул он.

Жан-Клод Юнер, присоединившийся к коллеге, признал, что есть определенные проблемы, но в четверг утром они были сняты. "Есть небольшая проблема, которая будет решена очень скоро", - заявил президент ЕК.

"Сегодня утром я имел разговор с президентом Олландом и канцлером Меркель и могу заверить, что проблема будет решена до конца года".

Европейская правда

Темы: Европа ЕС Меркель
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Комментарии — 4
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IP: 91.225.121.---DND24.11.2016 18:03
Це гра не люстрованої євробюрократії, так всі підпишуть крім якоїсь одної впертої.... і пшик, Ми ж хотіли бачите кнопкодавили а отой карлик-член ЄС проголосував проти, як Кіпр типу залоковував ніби вступ до ЄС Турції. Ну така гра влада обіцяє без віз маленькому українцю довівши все до абсурду, Бо вже мільйони чкурнули від рідної неньки по світах, їм обридло бути мерчез.. як воно в дупі те слово пишеться мерчандайзер, короче продавець іноземного барахла. Якось Пан Яценюк поділився на камеру, А що ж ви хотіли кріпаки, ви будете вирощувати с/г продукцію, а про машини космос і літаки забудьте, і тут же пан видатний політолог на пальцях пояснив що кріпаки будуть жити в країні ризикованого проживання, така єкономіка прогодує бобрів і 20 000 тих хто буде в с/г, а інші підуть в банди, в наркоторгівлю, в борделі і еміграцію, бо в містах крім прислуги працювати не буде де. Що ж влада, вірно влада будує і інвестує там за гшоризонтом, білі дачі і Іспанії, кеш в офшорах і банках там...
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IP: 195.78.69.---Naim24.11.2016 17:45
И с 1 января будет бузвиз или не будет?
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IP: 93.75.29.---Игорь Кожушко24.11.2016 17:34
Potting Soil:
Перша обіцянка Петра була 24 квітня 2014 року: "1 Січня 2015 року ОТ ПОВІРТЕ МЕНІ !!! " )))
Значит вставай с дивана и выходи на "митинг" :-) Третий год недовольно попёрдываете в интернетах, а от громкого пуканья, к делу никак не перейдете.
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IP: 50.70.246.---Potting Soil24.11.2016 17:10
Перша обіцянка Петра була 24 квітня 2014 року: "1 Січня 2015 року ОТ ПОВІРТЕ МЕНІ !!! " )))
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