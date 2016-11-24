Боевики в четверг 11 раз обстреляли позиции украинских военных
Боевики в четверг 11 раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Из минометов различных калибров на Мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Марьинку, Широкино, Гнутово и Водяное", - сказано в сообщении.
В то же время на Луганском направлении под огонь минометов и гранатометов попали украинские позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки. А на Донецком - по позициям ВСУ в районе Опытного стрелял снайпер.
Украинская правда
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