Новый год Ефремов будет встречать за решеткой

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Четверг, 24 ноября 2016, 22:05

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Рады и руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места событий.

Сам Ефремов сообщил, что возмущен данным решением и считает его незаконным.

Экс-депутат заявил, что 25 ноября его защита намерена подать апелляционную жалобу на данное решение.

Как известно, Ефремов отказался от услуг своих адвокатов.

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).

Во время заседания в понедельник Ефремов отказался назвать Россию оккупантом.

Темы: Ефремов
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.11.2016 22:48
От якщо він з красномордого перетвориться на "бледнолицего" на зоні,так років чере 15,тоді можна буде йому в камері поставити новорічну ялинку.
Я пам'ятаю,як цей бандит вів себе при Януковичу,як барин,плював зверху в низ на людей,журналістів,на опозицію,не чув землі під собою.Але ж Бог не теля,бачить і відтіля. Пожив гарно,попив,поспав,поїздив по Європах,ну пане,прошу до гілляки.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 22:21
За решеткой у него больше шансов еще пожить.
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IP: 188.191.47.---Vасиль24.11.2016 22:09
З "хатою" для святкування Нового року єфремов вже визначився....
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