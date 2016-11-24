Новый год Ефремов будет встречать за решеткой
Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Рады и руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 22 января 2017 года.
Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места событий.
Сам Ефремов сообщил, что возмущен данным решением и считает его незаконным.
Экс-депутат заявил, что 25 ноября его защита намерена подать апелляционную жалобу на данное решение.
Как известно, Ефремов отказался от услуг своих адвокатов.
Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).
Во время заседания в понедельник Ефремов отказался назвать Россию оккупантом.
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Я пам'ятаю,як цей бандит вів себе при Януковичу,як барин,плював зверху в низ на людей,журналістів,на опозицію,не чув землі під собою.Але ж Бог не теля,бачить і відтіля. Пожив гарно,попив,поспав,поїздив по Європах,ну пане,прошу до гілляки.