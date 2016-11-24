Украина отправит свои самолеты тушить пожары в Израиле
Украина предоставит помощь Израилю в тушении пожаров, которые уже третий день подряд бушуют в стране.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Согласно указу президента и решению правительства, МВД немедленно направит два самолета СНС Ан-32 для помощи в преодолении пожаров, бушующих в Израиле", - написал он на своем Facebook.
Как известно, десятки тысяч людей были эвакуированы в Израиле и сотни доставлены в больницу с травмами, связанными с пожарами, в основном от отравления дымом.
Украинская правда
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