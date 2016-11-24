Украина отправит свои самолеты тушить пожары в Израиле

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Четверг, 24 ноября 2016, 22:53

Украина предоставит помощь Израилю в тушении пожаров, которые уже третий день подряд бушуют в стране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Согласно указу президента и решению правительства, МВД немедленно направит два самолета СНС Ан-32 для помощи в преодолении пожаров, бушующих в Израиле", - написал он на своем Facebook.

Как известно, десятки тысяч людей были эвакуированы в Израиле и сотни доставлены в больницу с травмами, связанными с пожарами, в основном от отравления дымом.

Украинская правда

Темы: Израиль Аваков
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