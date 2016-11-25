На сайт Еврокомиссии совершена мощная кибератака

00
0
Пятница, 25 ноября 2016, 03:05

Интернет-сайт Европейской комиссии подвергся в четверг во второй половине дня серьезной кибер-атаке.

Об этом сообщила газета "Либр Бельжик" со ссылкой на внутренний документ ЕК, который попал в ее распоряжение.

Эта информация была подтверждена официальным представителем Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

Речь идет об атаке "большого масштаба" путем блокировки услуг, причинившей заторы соединений в Интернете, которые замедляли доступ к сайту исполнительного органа ЕС и доступ его персонала к Интернету.

"Атаку удалось остановить, и никакая утечка данных не произошла", - заявил представитель Еврокомиссии.

Интерфакс-Украина

Темы: хакеры Еврокомиссия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россия прекратила кибернападения на США после публичных обвинений 18 ноября 2016, 06:28
Трамп отклонил вывод разведки о причастности РФ к кибератакам на США 14 ноября 2016, 00:46
Хакеры из РФ пытались добыть данные о будущей администрации Трампа – СМИ 11 ноября 2016, 15:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Минюсте ответили на обвинения НАПК о блокировке проверки е-деклараций
Новый год Ефремов будет встречать за решеткой
Ефремов отказался от своих адвокатов
НАПК обвиняет Минюст в блокировании начала проверки электронной декларации
Все новости
Литература

Пять самых заметных украинских литературных премий

Ссылки недели

Полезные книги, музыка, красота и странные коллекции