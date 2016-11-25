На сайт Еврокомиссии совершена мощная кибератака

Интернет-сайт Европейской комиссии подвергся в четверг во второй половине дня серьезной кибер-атаке.

Об этом сообщила газета "Либр Бельжик" со ссылкой на внутренний документ ЕК, который попал в ее распоряжение.

Эта информация была подтверждена официальным представителем Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

Речь идет об атаке "большого масштаба" путем блокировки услуг, причинившей заторы соединений в Интернете, которые замедляли доступ к сайту исполнительного органа ЕС и доступ его персонала к Интернету.

"Атаку удалось остановить, и никакая утечка данных не произошла", - заявил представитель Еврокомиссии.

Интерфакс-Украина