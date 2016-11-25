Парубий: Порошенко готов к компромиссу по новому составу ЦИК

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Пятница, 25 ноября 2016, 04:36

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что президент Петр Порошенко готов в случае необходимости изменить предложенных кандидатов в новый состав ЦИК.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Проводятся консультации. Буквально позавчера я очередной раз по этому поводу разговаривал с президентом. Мы с ним согласовали определенные позиции. Президент готов идти на дискуссию, готов идти на замену того или иного кандидата из списка который, для того чтобы Верховная Рада положительно проголосовала", - сказал Парубий.

Он убежден, что уже скоро парламент сможет проголосовать за новый состав ЦИК. Сейчас, по словам Парубия, позиции фракций не согласованы.

"Ко мне обратились крупнейшие политические фракции с просьбой перенести этот вопрос до окончательного завершения консультаций. Предстоят дополнительные консультации, и, очевидно, надо будет провести определенные замены", - отметил он.

В октябре Парубий заявил, что предложит президенту повторно внести кандидатуры нового состава ЦИК, так как для нынешнего представления не хватает голосов.

Как известно, 7 июня 2016 президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить 12 из 15 членов комиссии ЦИК и одновременно назначить 11 новых членов.

Срок полномочий 12 членов ЦИК истек 1 июня 2014 года.

Темы: Парубий ЦИК
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