США в ОБСЕ возмущены репрессиями против крымских татар

246 просмотров
0
Пятница, 25 ноября 2016, 07:38

Соединенные Штаты обеспокоены значительным ухудшением состояния дел в сфере прав человека в аннексированном Россией Крыму, в частности, увеличением количества крымских татар, которые подвергаются преследованиям за отказ поддерживать оккупантов.

Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации посол Даниэль Байер, передает "Укринформ".

"На прошлой неделе общее число крымских татар, которые подвергаются преследованиям и безосновательным обвинениям в "экстремизме" или "терроризме", возросло до 21-го после новых полицейских рейдов на татарские дома, имевших место 17 ноября", - отметил он.

Байер также подчеркнул, что Россия отрезала доступ к государственным учреждениям, а также образования и здравоохранения тем украинцам, которые отказались принимать российское гражданство.

"По меньшей мере, 30 тыс. жителей Крыма и, вероятно даже больше, переместились в другие регионы Украины, опасаясь репрессий за свою работу политических деятелей или журналистов, или за их проукраинские взгляды", - отметил он. Другие политически мотивированные граждане пропали без вести.

Он также отметил резолюцию, принятую третьим комитетом ООН о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Байер в очередной раз подчеркнул, что санкции против России, связанные с аннексией Крыма, будут оставаться в силе, пока РФ не прекратит оккупациюи не вернет контроль над полуостровом Украине.

Темы: аннексия США крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В России придумали поднимать туризм в Крыму за счет Сочи 24 ноября 2016, 15:24
В Генштабе объяснили: не все военные крымчане – дезертиры 24 ноября 2016, 13:54
В оккупированном Крыму арестовали еще двоих "диверсантов" 21 ноября 2016, 09:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики в середине дня обстреливали пункт пропуска
Друг Путина победил на дебатах во Франции - СМИ
Сутки в АТО: 28 обстрелов, боевики били на всех направлениях
ОБСЕ зафиксировала рекордный уровень нарушений на Донбассе
Все новости
Ссылки недели

Полезные книги, музыка, красота и странные коллекции

Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций