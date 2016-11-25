США в ОБСЕ возмущены репрессиями против крымских татар

Соединенные Штаты обеспокоены значительным ухудшением состояния дел в сфере прав человека в аннексированном Россией Крыму, в частности, увеличением количества крымских татар, которые подвергаются преследованиям за отказ поддерживать оккупантов.

Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене представитель США при Организации посол Даниэль Байер, передает "Укринформ".

"На прошлой неделе общее число крымских татар, которые подвергаются преследованиям и безосновательным обвинениям в "экстремизме" или "терроризме", возросло до 21-го после новых полицейских рейдов на татарские дома, имевших место 17 ноября", - отметил он.

Байер также подчеркнул, что Россия отрезала доступ к государственным учреждениям, а также образования и здравоохранения тем украинцам, которые отказались принимать российское гражданство.

"По меньшей мере, 30 тыс. жителей Крыма и, вероятно даже больше, переместились в другие регионы Украины, опасаясь репрессий за свою работу политических деятелей или журналистов, или за их проукраинские взгляды", - отметил он. Другие политически мотивированные граждане пропали без вести.

Он также отметил резолюцию, принятую третьим комитетом ООН о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Байер в очередной раз подчеркнул, что санкции против России, связанные с аннексией Крыма, будут оставаться в силе, пока РФ не прекратит оккупациюи не вернет контроль над полуостровом Украине.