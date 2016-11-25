Утром в "Гулливер" пришли люди с оружием - проводят следственные действия

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Пятница, 25 ноября 2016, 09:44

В пятницу утром СБУ и Генпрокуратура проводят следственные действия в центре Киева в офисном здании комплекса "Гулливер".

Так, по свидетельству очевидцев, около 9:00 входы и выходы из здания блокировали люди в черном с автоматами. Они контролировали вход и выход сотрудников здания.

Сначала сотрудниов не пускали на работу
Сначала сотрудниов не пускали на работу
Очевидец, читатель УП Олег

Также на месте была Нацполиция.

 
СБУ в здании "Гулливера"
Андрей Швайка

По состоянию на 9:31, представители СБУ и Генпрокуратуры вошли в здание.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, проводятся следственные действия в рамках Банка "Михайловский".

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", что по решению Шевченковского райсуда СБУ и ГПУ проводят следственные действия.

"На место был вызван патруль, показали документ на основании которого эти следственные действия проводятся. После этого патруль уехал", - рассказал Тракало.

 
Андрей швайка

Как рассказала "Украинской правде" руководитель по связям с общественностью ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова, по состоянию на 9:50 проводятся обыски у одного из арендаторов на верхних этажах здания. Она уточнила, что речь идет об офисном здании комплекса.

Атаджанова добавила, что сотрудники начали впускать в здание в 9:20. Она также уточнила, что арест накладывался на торгово-развлекательный центр.

"Мы предполагаем, что эти события связаны с интервью, которые в последнее время давал Полищук", - сказала она.

На улице машины, на которых приехали правоохранители
На улице машины, на которых приехали правоохранители
Андрей Швайка

Как известно, в ноябре ТРЦ Гулливер был арестован в рамках дела о банке Михайловский. ТРЦ принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку.

Оксана Коваленко, Андрей Швайка, УП

Темы: Киев полиция СБУ банки
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IP: 46.133.80.---Gava Zua25.11.2016 11:43
Після ознайомлення, створюється враження що ведеться боротьба з безгосподарнісю,а як можна пояснити те,що зараз,штурмовими методами будується елеватор на ст.Білопілля і Створюється враження що ведеться боротьба з корупцією,але як пояснити будівництво елеватора на ст.Білопілля тим паче,якщо там використовуються державні кошти,адже в 5км від цього будівництва,на ст. Ворожба розташована Хлібна база №82 з ємністю 150 000 т зерна і там же на ст. Ворожба розташований хлібокомбінат,котрий здатний зберігати до 100 000 т зерна.Ці підприємства використовують свої можливості менше ніж на третину,
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