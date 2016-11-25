Утром в "Гулливер" пришли люди с оружием - проводят следственные действия

В пятницу утром СБУ и Генпрокуратура проводят следственные действия в центре Киева в офисном здании комплекса "Гулливер".

Так, по свидетельству очевидцев, около 9:00 входы и выходы из здания блокировали люди в черном с автоматами. Они контролировали вход и выход сотрудников здания.

Сначала сотрудниов не пускали на работу Очевидец, читатель УП Олег

Также на месте была Нацполиция.

СБУ в здании "Гулливера" Андрей Швайка

По состоянию на 9:31, представители СБУ и Генпрокуратуры вошли в здание.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, проводятся следственные действия в рамках Банка "Михайловский".

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", что по решению Шевченковского райсуда СБУ и ГПУ проводят следственные действия.

"На место был вызван патруль, показали документ на основании которого эти следственные действия проводятся. После этого патруль уехал", - рассказал Тракало.

Андрей швайка

Как рассказала "Украинской правде" руководитель по связям с общественностью ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова, по состоянию на 9:50 проводятся обыски у одного из арендаторов на верхних этажах здания. Она уточнила, что речь идет об офисном здании комплекса.

Атаджанова добавила, что сотрудники начали впускать в здание в 9:20. Она также уточнила, что арест накладывался на торгово-развлекательный центр.

"Мы предполагаем, что эти события связаны с интервью, которые в последнее время давал Полищук", - сказала она.

На улице машины, на которых приехали правоохранители Андрей Швайка

Как известно, в ноябре ТРЦ Гулливер был арестован в рамках дела о банке Михайловский. ТРЦ принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку.

Оксана Коваленко, Андрей Швайка, УП