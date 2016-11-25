Сын Джемилева освобожден
Сын лидера крымских татар Хайсер Джемилев вышел из российской тюрьмы.
Об этом сообщает его адвокат Николай Полозов в Твиттер.
Хайсер на свободе! pic.twitter.com/i6moA1LDAc— Николай Полозов (@nikolai_polozov) November 25, 2016
Ранее сообщалось, что российские власти признали сына Мустафы Джемилева Хайсера гражданином Украины, поэтому административный надзор с него снимут и отпустят в Украину.
Как известно, Хайсера Джемилева осудили за то, что в мае 2013 года он застрелил Февзи Эдемова из отцовского ружья во дворе своего дома в Бахчисарае.
Днепровский райсуд Киева до аннексии Крыма Россией осудил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.
После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.
30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении.
Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева.
Адвокат Полозов высказывал опасение, что против его подзащитного в России могут возбудить новое уголовное дело после того, как отпустят на свободу.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.