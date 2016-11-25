Луценко сомневается, что Янукович скажет что-то важное

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Пятница, 25 ноября 2016, 11:19

Генеральный прокурор Юрий Луценко не ожидает, что бывший президент Виктор Янукович даст важные показания по делу преступлений против Евромайдана во время видеодопроса, который должен состояться 25 ноября.

Об этом он пишет в пятницу в своем Facebook.

Луценко отметил, что ожидать чего-то важного от допроса Януковича в суде не стоит.

"Во-первых, этот допрос инициировала защита "беркутовцев", подозреваемых в расстрелах на Майдане. Во-вторых, российский суд сразу поставил условием скайп - допроса его проведения именно в конце ноября. В-третьих, в Ростов свезли всю кремлевскую медиа машину", – пишет он.

"Поэтому я лично рассматриваю это действо в качестве очередной пиар акции о "нелегитимной киевской хунте" в годовщину Евромайдана", – отметил генпрокурор.

По мнению Луценко, "все это означает, что кремлевские покровители кровавого диктатора поняли ГПУ вышла на финишную прямую для начала судебных процессов против организованной преступной группировки Януковича".

"И это – его последний шанс поговорить в качестве свидетеля", – отметил генпрокурор.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Янукович после видеодопроса анонсировал также пресс-конференцию в российском Ростове -на-Дону.

Кроме того, в третью годовщину начала Евромайдана в Украине россиянам показали фильм Оливера Стоуна "Украина в огне", в котором утверждается, что Майдан организовало Центральное разведывательное управление США.

В фильме есть отрывки интервью с беглым экс-президентом Украины, Виктором Януковичем и министром внутренних дел тех времен Виталием Захарченко.

Украинская правда

Темы: Янукович Генпрокуратура
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IP: 188.115.155.---Fantasma25.11.2016 12:18
Та швидше за все кремлівська влада в чергове вирішила використати Януковича як рупор своєї пропаганди, й замість відповідей на питання ми будемо чути гасла й заклики.
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