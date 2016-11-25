Боевики начали обстрел пункта "Марьинка"

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Пятница, 25 ноября 2016, 11:33

Боевики начали обстрел контрольно-пропускного пункта "Марьинка", работа пункта приостановлена.

Об этом говорится в твиттере Государственной пограничной службы.

"Пропускные операции на КрП "Марьинка" приостановлены. Террористы начали обстрел одиночными выстрелами из стрелкового оружия калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Как известно, в четверг боевики тоже обстреливали пункт из стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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