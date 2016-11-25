Доступ к офисам в "Гулливере" блокировали не правоохранители – СБУ

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Пятница, 25 ноября 2016, 11:44

Правоохранители, проводя следственные действия в офисном центре "Гулливер" в Киеве, не создавали препятствий для прохода в здание.

Об этом заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что оперативно-следственные действия проводились в офисном центре, не в одноименном торгово-развлекательном центре, расположенном рядом.

"Когда правоохранители появились рядом с офисным центром "Гулливер", охраной и администрацией здания были приняты решения о блокировании системы доступа к зданию, отключении лифтов и прочих действиях, которые привели к тому, что отдельные люди не могли попасть внутрь здания", – сказал Ткачук.

"Эти ограничения никоим образом не связаны с действиями правоохранителей", – подчеркнул он.

Как известно, утром 25 ноября в офисный центр "Гулливер" в центре Киева пришли вооруженные правоохранители для проведения следственных действий в рамках дела банка "Михайловский". Следственные действия санкционировал Шевченковский райсуд столицы.

Алена Рощенко, УП

Темы: Киев СБУ банки
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