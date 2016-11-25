СБУ: украинцев, которых не удалось завербовать, ФСБ объявляет шпионами

1809 просмотров
1
Пятница, 25 ноября 2016, 12:31

СБУ предполагает, что те люди, которых в Крыму объявляют украинскими шпионами или диверсантами, просто отказались изменить присяге и работать на российские спецслужбы.

Об этом в пятницу во время брифинга заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российское ФСБ по Крыму, на самом деле это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины. И для того, чтобы показать свою якобы силу, российские спецслужбы реализуют те угрозы, которые они высказывают нашим гражданам во время пребывания на территории Автономной Республики Крым", – сказал он.

Как известно, Ткачук на этом брифинге объявил, что СБУ выявила масштабные попытки российских спецслужб завербовать украинских военных, преимущественно – тех, которые до оккупации размещались в Крыму.

Он заверил, что СБУ предотвратила этим попыткам.

Ранее  ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины". Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудко Владимир Михайлович.

ФСБ продемонстрировала видеозаписи их "признаний".

Трое подозреваемых в подготовке диверсий арестованы.

Управление разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Олег Шанковский, УП

Темы: Крым СБУ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ: спецслужбы РФ пытались массово вербовать украинских военных 25 ноября 2016, 11:39
Порошенко обсудил российскую агрессию с Трампом 24 ноября 2016, 16:10
В России придумали поднимать туризм в Крыму за счет Сочи 24 ноября 2016, 15:24
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.242.80.---val mashtak 25.11.2016 13:18
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является захлестнувший всю Украину вал наркомании. "Закладчики" наркоты и их клиенты целыми косяками, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" наркозелья, другие, не таясь, непрерывно ищут эти "закладки" под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах… Большинство из них оснащены GPS навигаторами. СБУ и Полицействующие делает вид, что это их не касается. В этой связи Ольга Фреймут в программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне и “наркозакладки” на каждом углу. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Еще большими дебилами в сравнении с херсонским мэром предстали в программе ОльгиФреймут приехавшие по ее звонку на роскошных авто в великом множестве для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В "ПС" еще не знают, будут ли блокировать "беркутовцев" в понедельник
Янукович: я возмущен!
МВД не будет силой разблокировать СИЗО с "беркутовцами" – Аваков
Суд отложил допрос Януковича на 28 ноября
Все новости