Янукович просит не переносить заседание и допросить его немедленно

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Пятница, 25 ноября 2016, 13:25

Экс-президент Виктор Янукович, который сейчас находится в Ростовском суде России просит не переносить заседание и провести его допрос в пятницу.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, сможет ли он прибыть на допрос в этот суд 2 декабря в 13 часов по Киеву. Необходимость такого переноса объясняется тем, что в суд из Лукьяновского СИЗО не смогли доставить 5 "беркутовцев", которые проходят обвиняемыми по этому делу.

Янукович, выступая на украинском, заявил, что для организации этого заседания было приложено много усилий и попросил не переносить его.

"Я попросил бы вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание, это очень важно", – сказал он.

"Это моя собственная инициатива выступить свидетелем в этом деле. Это мое собственное решение. Поэтому я заинтересован в том, чтобы была установлена истина в этом деле и действительно была мне предоставлена такая возможность", – добавил он.

Янукович также сказал, что хочет сделать вступительное заявление, однако из украинского суда его перебили и сказали, что пока его допрашивать не могут и спрашивают лишь о возможности прибыть на заседание в другой день.

После этого суды объявили перерыв на 20 минут, чтобы обсудить этот вопрос.

Как известно, автозак с обвиняемыми "беркутовцами" заблокировали возле Лукьяновского СИЗО. Сообщается, что машину блокируют представители "Правого сектора".

В пятницу на 18:00 по киевскому времени запланирована пресс-конференция Януковича в Ростове-на-Дону.

Украинская правда

Темы: Янукович суд
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Комментарии — 2
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IP: 178.137.3.---luger25.11.2016 15:37
Це вже не смішно.. Влада не хоче...
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin25.11.2016 13:32
А чому Тимошенко судили по телевізору, а Януковича ні? Набридли вже всі ці двічі судимі, пора б їх всіх на звалище історії
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