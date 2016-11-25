МВД не будет силой разблокировать СИЗО с "беркутовцами" – Аваков

Министерство внутренних дел не будет вступать в силовой конфликт с протестующими, которые блокируют под Лукьяновским СИЗО вывоз "беркутовцев" на суд по делу убийств евромайдановцев.



Об этом в Facebook сообщил глав МВД Арсен Аваков.



"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и много в чем мы их разделяем", – пишет Аваков.

В то же время министр заверил, что "Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность, и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает беглый экс-президент под диктовку страны-агрессора".

Как сообщалось, Святошинский суд в пятницу перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября 13.00 час по делу преступлений на Майдане.



Причиной переноса заседания стало то, что в суд не были доставлены обвиняемые - "беркутовцы", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Украинская правда