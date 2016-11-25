МВД не будет силой разблокировать СИЗО с "беркутовцами" – Аваков

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Пятница, 25 ноября 2016, 14:08

Министерство внутренних дел не будет вступать в силовой конфликт с протестующими, которые блокируют под Лукьяновским СИЗО вывоз "беркутовцев" на суд по делу убийств евромайдановцев.

Об этом в Facebook сообщил глав МВД Арсен Аваков.

"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и много в чем мы их разделяем", – пишет Аваков.

В то же время министр заверил, что "Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность, и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает беглый экс-президент под диктовку страны-агрессора".

Как сообщалось, Святошинский суд в пятницу перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября 13.00 час по делу преступлений на Майдане.

Причиной переноса заседания стало то, что в суд не были доставлены обвиняемые - "беркутовцы", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Украинская правда

Темы: Янукович
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Комментарии — 8
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.11.2016 15:42
Іван Колот:
Ще б пак - хіба може Аваков кидати своїх людей на ... своїх же людей?! Вони йому всі незабаром знадобляться... :))
Він може кидати своїх людей на Сашка "Білого" і таких інших які становлять загрозу аваковому клану.
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IP: 37.229.144.---Іван Колот25.11.2016 15:07
ВіВіСі сором"язливо не вказало причину недоставлення звинувачених до суду.... Отака вона, європейська об"єктивність .... :))
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IP: 37.229.144.---Іван Колот25.11.2016 14:48
Ще б пак - хіба може Аваков кидати своїх людей на ... своїх же людей?! Вони йому всі незабаром знадобляться... :))
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IP: 46.202.177.---olgk25.11.2016 14:31
Лаконичненко! Больше никаких комментариев и не надо КОМУ ЭТО НАДО :) !!! ИМХО
А вот Украину выставили в мягко сказать... в неприглядном свете ;(
До тех пора пока "любой", одев камуфляж и объявив себя "активистом" организации ЁКЛМН, будет безнаказанно качать права в нарушение ЗАКОНА и ему за это ничего не будет в Украине будет бардак, ИМХО!
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IP: 91.209.118.---Michael_0525.11.2016 14:27
Так эти люди устраивают провокации в пользу марионетки или это люди, чью "точку зрения мы понимаем и разделяем"?
Или провокация это то, что марионетка согласилась ответить на вопросы? Что-то совсем господин министр запутал (
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