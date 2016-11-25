МВД не будет силой разблокировать СИЗО с "беркутовцами" – Аваков
Министерство внутренних дел не будет вступать в силовой конфликт с протестующими, которые блокируют под Лукьяновским СИЗО вывоз "беркутовцев" на суд по делу убийств евромайдановцев.
Об этом в Facebook сообщил глав МВД Арсен Аваков.
"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и много в чем мы их разделяем", – пишет Аваков.
В то же время министр заверил, что "Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность, и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает беглый экс-президент под диктовку страны-агрессора".
Как сообщалось, Святошинский суд в пятницу перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября 13.00 час по делу преступлений на Майдане.
Причиной переноса заседания стало то, что в суд не были доставлены обвиняемые - "беркутовцы", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
Украинская правда
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Ще б пак - хіба може Аваков кидати своїх людей на ... своїх же людей?! Вони йому всі незабаром знадобляться... :))
А вот Украину выставили в мягко сказать... в неприглядном свете ;(
До тех пора пока "любой", одев камуфляж и объявив себя "активистом" организации ЁКЛМН, будет безнаказанно качать права в нарушение ЗАКОНА и ему за это ничего не будет в Украине будет бардак, ИМХО!
Или провокация это то, что марионетка согласилась ответить на вопросы? Что-то совсем господин министр запутал (