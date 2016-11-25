Путин получил "Красаву" от Инфантино

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Пятница, 25 ноября 2016, 15:52

Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту России Владимиру Путину созданный для матчей Кубка конфедераций 2017 года мяч "Красава".

Инфантино вручил свой презент во время встречи с российским лидером, сообщает ТАСС.

Путин получил
Путин получил "Красаву"
Михаил Метцель, ТАСС

Путин в ответ отметил, что в России очень любят футбол и он надеется, что эта любовь выразится в высоком качестве проведения Кубка.

Инфантино поблагодарил российского лидера и правительство РФ за активное сотрудничество в подготовке предстоящих соревнований.

Он напомнил, что уже 20 лет занимается организацией футбольных турниров.

"Мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне – это что-то беспрецедентное", – сказал президент ФИФА.

"Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета (2017 и 2018 годов, когда пройдут Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу), которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали", – добавил Инфантино.

Кубок конфедераций в 2017 году пройдет в России, как и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Adidas 2017 Confed Cup Krasava official match ball
Adidas 2017 Confed Cup Krasava official match ball
footyheadlines.com

Дизайн мяча под названием "Красава" представили 11 ноября. Первый раз его используют в дружественном матче между Россией и Румынией, пишет Footy headlines.

Как известно, в 2014 году обсуждалась возможность лишить Россию права проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за военной интервенции РФ на территорию Украины.

В 2016 году бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призвал отобрать у России право на проведение чемпионата мира 2018 года из-за ситуации в Сирии.

Темы: Путин спорт Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 17:16
Kotia:
два лисих гондураса ??
А ты лом перекуси от злости! Может, полегчает!?
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 16:35
два лисих гондураса ??
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