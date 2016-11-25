Путин получил "Красаву" от Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту России Владимиру Путину созданный для матчей Кубка конфедераций 2017 года мяч "Красава".

Инфантино вручил свой презент во время встречи с российским лидером, сообщает ТАСС.

Путин получил "Красаву" Михаил Метцель, ТАСС

Путин в ответ отметил, что в России очень любят футбол и он надеется, что эта любовь выразится в высоком качестве проведения Кубка.

Фото дня: Путин и "Красава" pic.twitter.com/ew1GrmdtFe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 25, 2016

Инфантино поблагодарил российского лидера и правительство РФ за активное сотрудничество в подготовке предстоящих соревнований.

Он напомнил, что уже 20 лет занимается организацией футбольных турниров.

"Мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне – это что-то беспрецедентное", – сказал президент ФИФА.

"Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета (2017 и 2018 годов, когда пройдут Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу), которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали", – добавил Инфантино.

Кубок конфедераций в 2017 году пройдет в России, как и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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Дизайн мяча под названием "Красава" представили 11 ноября. Первый раз его используют в дружественном матче между Россией и Румынией, пишет Footy headlines.

Как известно, в 2014 году обсуждалась возможность лишить Россию права проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за военной интервенции РФ на территорию Украины.



В 2016 году бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призвал отобрать у России право на проведение чемпионата мира 2018 года из-за ситуации в Сирии.