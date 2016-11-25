Порошенко отправляет Мушку к Киске

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Пятница, 25 ноября 2016, 16:21

Президент Петр Порошенко назначил Юрия Мушку послом Украины в Словакии.

Соответствующий указ от 25 ноября обнародован на сайте президента.

Президентом Словацкой Республики с 2014 года является Андрей Киска (Andrej Kiska) – не только политик, но и предприниматель и публицист.

52-летний Мушка с конца 2003-го до начала 2006 года работал послом Украины в Венгрии; а с мая 2006 года по сентябрь 2008 года – послом Украины в Корее, отмечает "Европейская правда"

 
Юрий Мушка

После этого с июня 2010 года по март 2014 года Мушка второй раз возглавлял посольство Украины в Венгрии.

В июне 2016 года Порошенко уволил Олега Гаваши с должности посла Украины в Словакии. Гаваши оказался причастным к громкому скандалу, связанному с контрабандой сигарет.

23 мая гражданин Украины в автомобиле с дипломатическими номерами пытался вывезти из страны почти 60 тысяч пачек сигарет под видом дипломатического груза.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обнародовал имя того, кто пытался провезти контрабанду – им оказался Сергей Лищишин, муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.

Позже стало известно, что МИД проводит служебное расследование в отношении сотрудницы посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин, мужа которой задержали с контрабандой.

Читайте  также: "От поцелуев Януковича до "крышевания" контрабанды: история одного посла Украины".

Темы: Словакия Порошенко международные отношения
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Комментарии — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 16:46
Добре, що не Мишку )
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович25.11.2016 16:42
Ой людоньки, і що ж то воно робиться?
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