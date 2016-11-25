Саакашвили говорит, что силовики мешают свезти людей на его митинг

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Пятница, 25 ноября 2016, 16:36

Экс-председатель одесской ОГА Михеил Саакашвили утверждает, что власть пытается помешать проведению его митинга в воскресенье в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда власть узнала о предстоящем мероприятии на этой неделе, нам стали создавать всевозможные преграды. СБУ обзвонила всех перевозчиков, чтобы помешать людям приехать в столицу. Нам ежедневно рассказывают о подготовке провокаций. Банковая пытается полностью дискредитировать уличный протест, прикрываясь "планом Шатун", – считает он.

Саакашвили добавил, что также хочет привести на митинг "титушек", чтобы представить его проплаченным. Он заверил, что никогда не будет организовывать проплаченные митинги.

"Последняя Зима с этим Парламентом" – название нашей акции в воскресенье. Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства, были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент", – заявил он.

Саакашвили также считает, что следующая революция, если состоится, "может обернуться значительно большими потерями".

Украинская правда

Темы: Саакашвили митинги
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Комментарии — 2
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IP: 37.54.180.---true4325.11.2016 17:09
Тоже делал и Янукович.
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко25.11.2016 16:57
Дежавю 2014. На горизонті показався липецьк.
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