Найден зарезанным эксперт, расследовавший дело Литвиненко

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Пятница, 25 ноября 2016, 16:58

Эксперт по радиации Мэтью Панчер, который расследовал гибель агента российских спецслужб Александра Литвиненко, найден мертвым в своем доме в Дрейтон (Оксфордшир, Великобритания).

Об этом пишет Лига со ссылкой на The Times.

Панчер умер от потери крови после многочисленных ножевых ранений. Коронер постановил, что Панчер совершил самоубийство.

Однако один из детективов считает, что он не смог бы оставаться в сознании, нанося себе эти удары, пишет Mirror.

Издание уточняет, что панчер нашли с ранениями рук, шеи и верхнего отдела брюшной полости. Признаков того, что он сопротивлялся, нет, так же как и следов крови других людей.

В целом, патологоанатомы не исключают, что к смерти Мэтью панчер могли быть причастны другие лица.

За пять месяцев до гибели эксперт по радиации приезжал в Россию.

Как известно, 21 января 2016 года в Лондоне обнародовали доклад судьи Высокого суда Лондона сэра Роберта Оуэна, содержащий выводы о причастности президента РФ Владимира Путина к убийству офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

Темы: Путин Великобритания криминал
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Комментарии — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 17:11
Це певно так само, як міністр Кравченко застрелився... ))
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 17:10
Це певно так само, як міністр Кравченко застрелився... ))
ОтветитьС цитатой
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