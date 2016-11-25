Боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО

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Пятница, 25 ноября 2016, 18:03

С полуночи и до 18.00 25 ноября российско-оккупационные войска осуществили 23 обстрела наших позиций.

Об этом сообщает в пятницу вечером пресс-центр штаба АТО.

Так, согласно данным штаба, на мариупольском направлении по Широкино огонь вела 152 миллиметровая артиллерия противника. Из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Талаковке, Павлополю, Новотроицкому, Широкино, Лебединскому, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Луганское.

На луганском – по Новоалександровке и Крымском стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО
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