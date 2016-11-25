Драбинко, свидетельствовший против Новинского, покидает Украину

Защита архиепископа Александра (Драбинко) заявляет об угрозе его жизни и намерен уехать за границу на длительное время.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 15 ноября, передают Украинские Новости.

Согласно ему, в суд поступило ходатайство Генеральной прокуратуры о допросе во время досудебного расследования потерпевшего Драбинко.

"04.11.2016 года в Генеральную прокуратуру Украины поступило ходатайство представителя потерпевшего адвоката Сидоренко Д. И. о допросе потерпевшего в судебном заседании в порядке ст. 255 Уголовно-процессуального кодекса из-за существования опасности для жизни и здоровья потерпевшего и в связи с запланированной длительной поездкой последнего за пределы Украины", - сказано в тексте судебного решения.

Следственный судья удовлетворить ходатайство и позволил провести допрос Драбинко 17 ноября в ходе закрытого судебного заседания.

Как известно, 16 ноября регламентный комитет Верховной Рады отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь.

Более о деле по Новинского читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".