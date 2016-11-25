Вывозил только личное, ручной кладью - Янукович

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Пятница, 25 ноября 2016, 19:03

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что вывозил из Украины в 2014 году исключительно ручную кладь.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, сколько денег он вывез из Украины.

"Что касается любых денег, каких сказочных о которых писали, на сегодняшний день в одном банке не найдено и цента моих денег. У меня не было, и нет никаких счетов", - сказал он.

"Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью. И сегодня все эти расследования, которые были в течение трех лет, показали, что на самом деле как и площадь, возникший на лжи, на фальсификациях, были подготовленной пропагандой", - сказал он.

Как известно, 18 июня вступил в силу закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.

Верховная Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ был направлен на подпись президенту.

Янукович сбежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.

Украинская правда

Темы: Янукович Майдан
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Комментарии — 3
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IP: 194.88.220.---vicor25.11.2016 20:56
Хам в чергове продемонстрував що він розумово відсталий, але проблема в тих, хто за нього голосував, бо там ще нижчий рівень
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IP: 193.107.245.---b24125.11.2016 20:41
Вместо того, что б проводить реформы, народу показывают очередное шоу.
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IP: 194.9.71.---ReAlex25.11.2016 19:49
youtu. be/HXK5rBQnEV0
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