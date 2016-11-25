Турчинов попросил РФ не истерить из-ракетных испытаний Украины

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Пятница, 25 ноября 2016, 21:57

Украина не планирует проводить ракетные испытания в Керченском проливе.

Так секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал заявление Федерального агентства воздушного транспорта по "нарушениям украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия".

"Истерика Росии о том, что Украина, нарушая все международные соглашения в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных испытаний в "суверенном воздушном пространстве Российской Федерации" лишена здравого смысла", - сказал он.

По словам Турчинова, в соответствии со всеми международными соглашениями, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива.

"В этом районе Украина не планирует проводить ракетных испытаний. Вся остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины", - отметил он, добавив, что ракетные испытания Украина проводит в пределах всех международных обязательств и договоров.

"Поэтому просим РФ не мешать испытаниям своими истериками и провокациями", - подытожил Турчинов.

Украинская правда

Темы: Турчинов Росcия
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IP: 109.108.237.---Sash_net26.11.2016 00:28
"Турчинов Просить
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росіян ..."
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