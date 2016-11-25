Боевики сообщают, что "выдворили" журналистов "Дождя"

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Пятница, 25 ноября 2016, 23:40

Руководство боевиков "ДНР" распространило сообщение о выдворении журналистов оппозиционного российского телеканала "Дождь".

Об этом сказано в заявлении, которое цитирует российский "Интерфакс"

В сообщении сказано, что журналисты находились на оккупированной территории без аккредитации.

С корреспондентами провели разьяснительную беседу.

"При просмотре видеозаписей сотрудниками министерства установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в республике. За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович, выдворены на территорию Российской Федерации", - отмечается в заявлении так называемого "министерства госбезопасности "ДНР".

Ранее сообщалось, что корреспонденты "Дождя" Ерженков и Полонский перестали выходить на связь. Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана боевиками "ДНР".

"Дождь" сообщал, что аккредитация у съемочной группы была.

Темы: "ДНР" СМИ
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