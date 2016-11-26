В ДТП под Марьинкой пострадали 7 человек и младенец

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Суббота, 26 ноября 2016, 00:10

В Донецкой области неподалеку от Мариинского блокпоста в дорожно-транспортном происшествии пострадали 7 человек, в том числе 11-месячный ребенок.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

"Неподалеку от Мариинского блокпоста автомобиль ВАЗ-2141 столкнулся с автомобилем "Ланос". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 жителей оккупированного Донецка, в том числе 11-месячный ребенок", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗ-2141 получили переломы, а четыре человека, в том числе и ребенок, которые находились в другой машине, - незначительные повреждения.

Все участники ДТП - жители Донецка, они доставлены в Кураховскую больницу.

Темы: Донецк ДТП
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