Касько: Следствие должно было не допустить допроса Януковича в качестве свидетеля

Допрос Януковича в статусе свидетеля защиты беркутовцев - не в пользу обвинения, и прокуроры должны сделать все, чтобы не допустить этой процедуры.

Об этом заявил экс-заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько в эфире телеканала ZIK, пишет Укринформ.

Каьско, в частности, считает, что сама такая процедура не выгодна стороне обвинения.

"Это было ходатайство стороны защиты. Оно было явно не в пользу стороны обвинения. Очевидно, что допрос свидетеля еще и на стороне защиты беркутовцев - это не тот статус, в котором должен выступать Янукович. Однако суд принял такое решение. И запрос был направлен в Россию", -подчеркнул он

Касько также выразил сомнения в эффективности этого процесса.

"Стороне обвинения надо было делать все, чтобы не допустить удовлетворения ходатайства о допросе Януковича в качестве свидетеля по делу экс-беркутовцев. Надо было убеждать суд не делать этого, обосновывать, что для такой процедуры нет никаких оснований. Теперь все, что остается стороне обвинения, - делать все для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия этого допроса именно для этого уголовного производства, в том числе - и для уголовного производства, в котором фигурирует Янукович в качестве свидетеля", - считает он.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев", которых представители "Правого сектора" заблокировали в Лукьяновском СИЗО, заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.