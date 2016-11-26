АТО: 5 военных ранены при обстрелах
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 5 получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 5 военнослужащих получили ранения", - сказал Лысенко.
Он уточнил, что военные получили ранения во время вражеских обстрелов.
Украинская правда
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