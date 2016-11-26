Дело банка "Михайловский": Проведены обыски в "Гулливере" и еще по 34 адресам

В рамках расследования хищения средств банка "Михайловский" в Киеве правоохранители провели обыски в помещениях обществ, расположенных в офисном центре "Гулливер" и еще за 34 адресам.

Об этом 26 ноября сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

В частности, обыски были проведены 25 ноября в местах проживания лиц, связанных с бывшими владельцами "Михайловского", а также в офисах их компаний.

"Речь идет о компаниях, которые, по данным следствия, могли быть задействованы в преступных схемах хищения банковских средств на сумму более 900 млн гривен путем получения незаконных кредитов. Во время обысков изъят значительный объем финансовой документации, компьютерная техника, флэш-накопители информации и другие вещественные доказательства", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-технических и экономических экспертиз по изъятых доказательствах.

Как известно, утром 25 ноября СБУ и Генпрокуратура проводили следственные действия в центре Киева в офисном здании комплекса "Гулливер".

Так, по свидетельству очевидцев, около 9:00 входы и выходы из здания блокировали люди в черном с автоматами. Они контролировали вход и выход сотрудников здания.

В СБУ сообщили, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела по банку "Михайловский".

В ноябре ТРЦ "Гулливер" был арестован в рамках дела о хищении средств банка "Михайловский". Несколько лет назад "Ощадбанк" выдал компании "Три О", управляющей столичным ТРЦ "Гулливер" 460 млн долларов кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составила чуть половину от этой суммы.

Как сообщалось, прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.

Ранее Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на два месяца с правом внесения 137,8 млн гривен залога.

В мае в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

Украинская правда