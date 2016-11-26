МОУ опровергло заявления "ДНР" о боестолкновении и потерях сил АТО

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Суббота, 26 ноября 2016, 13:59

В Минобороны Украины опровергли заявления боевиков "ДНР" о якобы попытки атаки сил АТО на Мариупольском направлении и потери среди украинских военных.

Об этом заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает Интерфакс-Украина.

"В субботу около 10:00 противник начал обстреливать наши позиции на Мариупольском направлении сначала из стрелкового оружия, затем из гранатометов, СПГ, позже - из тяжелого вооружения. По состоянию на 12:30 интенсивность огня снизилась. Никакого наступления не было, боевых столкновений не зафиксировано", - заявил Мотузяник.

Также он подчеркнул, что "информация о якобы потерях с нашей стороны также ложная".

При этом Мотузяник предупредил о попытках врага обвинить силы АТО в применении минометов.

"Мы их не используем, поскольку это вооружение отведено согласно Минским договоренностям", - пояснил он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на "заместителя командующего оперативного командования ДНР" Эдуарда Басурина сообщали, что взводы украинских военных утром в субботу якобы предприняли попытку атаковать позиции "ДНР" в районе Водяного, что потери украинских военных составили 5 убитых и 8 раненых, уничтожены БТР украинских силовиков.

Как известно, накануне в пресс-центре АТО заявили, что боевики планируют устроить провокации в Дебальцево 26 ноября.

Темы: Донбасс "ДНР" АТО жертвы
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