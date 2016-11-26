Из-за боевых действий половина Донетчины оставалась без воды

00
0
Суббота, 26 ноября 2016, 15:39

В результате боевых действий обесточена насосная станция на Южнодонбасском водопроводе, половина Донецкой области осталась без воды.

Об этом сообщает "Вода Донбасса". 

"24 ноября в 23:00 из-за боевых действий произошла посадка напряжения, в результате чего были обесточены насосные агрегаты на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ), которая находится недалеко от сел Васильевка и Крутая Балка (район линии разграничения) и прекращена подача воды на 5 фильтровальных станций", - отметили в компании.

В частности, без воды остались Донецкая, Красноармейская, Великоанадольская, Мариупольская №1 и Мариупольская №2 фильтровальные станции, которые обеспечивают питьевой водой население городов Покровск, Украинск, Горняк, Курахово, Селидово, Мирноград, Белозерское, Новодонецкое, Александровка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, частично Донецк и Ясиноватую, а также близлежащих села и поселки.

"На протяжении ночи продолжался обстрел, персонал находился в бомбоубежище. После наступления относительного затишья в 6 утра сотрудникам насосной станции удалось запустить насосные агрегаты и возобновить подачу воды на пять фильтровальных станций. После заполнения водоводов водоснабжение вышеуказанных населенных пунктов будет восстановлено", - заявили в организации. 

Обновления данных о восстановлении водоснабжения по состоянию на 26 ноября в компании не сообщают. 

Как известно,  в результате боевых действий в г.Торецк был поврежден участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населения.

Общая численность населения, оставшегося без водоснабжения составляет 48 900 человек.

Украинская правда 

Темы: Донбасс Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Торецке четвертый день нет воды и тепла 26 ноября 2016, 14:15
МОУ опровергло заявления "ДНР" о боестолкновении и потерях сил АТО 26 ноября 2016, 13:59
В МИД Франции подтвердили: "нормандская" встреча состоится 29 ноября 26 ноября 2016, 11:57
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Из-за боевых действий половина Донетчины оставалась без воды
СБУ прикрыла call-центр, который вымогал деньги у должников "Михайловского"
МИД Турции: неофициальная делегация поехала в Крым без разрешения
МОУ опровергло заявления "ДНР" о боестолкновении и потерях сил АТО
Все новости
Книги

10 особенных книг про особенных детей

5 пояснений

Как правильно употреблять антибиотики