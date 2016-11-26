Политзаключенные в РФ: В день рождения Кольченко в Киеве провели акцию поддержки

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Суббота, 26 ноября 2016, 16:19

26 ноября политзаключенному, одному из украинских заложников в России - Александру Кольченко - исполняется 27 лет.

"Свой 27-й день рождения Кольченко проведет в челябинской тюрьме ... 10 лет в колонии строгого режима он получил за противостояние аннексии Крыма по сфабрикованному обвинению в терроризме. Отбывает срок в ИК-6 в Копейске, пригороде Челябинска", - отметили активисты Евромайдан SOS.

Также активисты призвали отправлять Кольченко письма в поддержку по адресу 456612, Челябинская область, г.Копейск, ул. Кемеровская, 20, ИК-6. Кольченко Александру Александровичу, 1989 г.р. Принимаются только русскоязычные письма. 

Как сообщает "Крым. Реалии", 26 ноября в Киеве на Контрактовой площади состоялась акция в поддержку Кольченко.

Во время акции активисты держали плакаты с надписями "Свободу крымским заложникам!", "С Днем рождения, Саша", "Ты еще на свободе? Помоги политзекам!" и другие. В акции приняли участие мама Александра Лариса Кольченко, бывший фигурант дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев, правозащитники и общественные активисты.

Участники акции бесплатно раздавали еду всем желающим. По словам активистов, они выбрали такой формат проведения, поскольку Кольченко в Симферополе был организатором акции "Food not bomb", которая представляет собой бесплатную раздачу еды бездомным.

 

Как известно, по этому же делу в августе 2015 года приговорен к 20 годам заключения украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

Весной 2016 года Минюст по запросу Киева поручил ФСИН подготовить пакеты документов для экстрадиции в Украину Сенцова и Кольченко. В апреле они заполнили все документы, необходимые для выдачи. В октябре Минюст России заявил, что выдача Сенцова и Кольченко невозможна, так как после аннексии Крыма оба якобы получили российское гражданство.

Темы: Политзаключенные Росcия
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