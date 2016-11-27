Очереди на границе с Польшей значительно сократились

28 просмотров
0
Воскресенье, 27 ноября 2016, 00:25

В очередях на границе с Польшей по состоянию на 22:00 26 ноября в пунктах пропуска стоят 360 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоят 100 машин, "Угринов" - 100, "Устилуг" - 50, "Шегини" - 40, "Ягодин авто" - 40, "Краковец" - 30. В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

На границе со Словакией в ПП "Ужгород" и "М.Березный" стоят по 20 автомобилей.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 45 машин, в других ПП очередей нет.

В пунктах пропуска на границе с Венгрией и Молдовой автомобильных очередей нет.

Как известно, в последнее время очереди в пунктах пропуска на границе с Польшей часто достигали тысячи и больше авто.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В очередях на границе с Польшей почти 1400 авто 25 ноября 2016, 01:57
Омелян анонсировал шаги к развитию дорожной инфраструктуры 24 ноября 2016, 08:05
Очереди на границе с Польшей сократились 23 ноября 2016, 00:57
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Из-за обстрелов разведение в Станице Луганской снова не состоялось
Военные показали, как боевики обстреливают Зайцево
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе продолжает бить рекорды
"Укрзализныця" отменила ряд рейсов "Интерсити" в новогоднюю ночь
Все новости
Mannequin Challenge

Как странный флешмоб можно использовать для доброго дела

5 пояснений

Как правильно употреблять антибиотики