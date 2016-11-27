В ночном клубе Львова произошел пожар, есть пострадавшие

1582 просмотра
0
Воскресенье, 27 ноября 2016, 07:35

Во Львове около 2-х часов ночи 27 ноября в развлекательном центре "Ми100" произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на площади 50 кв.м. Оценив возникшую ситуацию, было принято решение о проведении немедленной эвакуации посетителей развлекательного центра. Всего пожарные эвакуировали 250 человек", - говорится в сообщении.

Еще 8 человек не смогли самостоятельно покинуть помещение клуба. Спасатели вынесли их из помещения на свежий воздух и передали медикам.

В результате пожара в лечебные учреждения обратилось 22 человека. Госпитализированы 14 человек, из них двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В 2:54 пожар был локализован и в 3:51 полностью ликвидирован.

"Сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которая возникла вследствие возгорания. Пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что среди посетителей была сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации.

К ликвидации пожара привлекли 49 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Темы: Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Удержаться в колее: Садовый в осаде силовиков 21 ноября 2016, 10:36
Львовского чиновника-взяточника арестовали с правом залога 19 ноября 2016, 18:06
Садовый узнал о задержании львовского чиновника из СМИ 17 ноября 2016, 14:57
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ломаченко защитил титул чемпиона мира в бою с Уолтерсом
В ночном клубе Львова произошел пожар, есть пострадавшие
АТО: Боевики били 37 раз, в основном - в направлении Мариуполя
В "ДНР" требуют прекратить деятельность гуманитарной организации "Человек в беде"
Все новости
Вопрос-ответ

Минздрав объяснил, какими будут "Доступные лекарства"

Ссылки недели

Полезные книги, музыка, красота и странные коллекции