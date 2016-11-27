ProZorro уже сэкономила 7 млрд гривен – Нефедов

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 21:43

Благодаря системе публичных электронных закупок ProZorro удалось сэкономить около 7 млрд грн.

Об этом сообщил первый замглавы Министерства экономического развития и торговли Максим Нефедов в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

"Начиная с 1 августа все относительно большие госзакупки от 200 тыс. грн должны проводиться через ProZorro. Украина является одной из немногих стран мира, которая перевела свои госзакупки в онлайн, где каждый гражданин, находясь дома за компьютером, может проверить, что закупает автодор, мэрия или Минобороны", - сказал Нефедов.

По его словам, экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов и уже превысила 7 млрд грн.

Интерфакс-Украина

Темы: госзакупки
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