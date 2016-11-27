В воскресенье вечером боевики снова обстреляли Станицу Луганскую.

Об этом сообщил председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в эфире канала "112 Украина" в 21:40 воскресенья.

"Буквально час назад был очередной обстрел. Правда, он был непродолжительный. Более того, часа три с лишним уже продолжается обстрел наших военных в районе Лобачево, это правый фланг Станично-Луганского района. То есть, обстрелы продолжаются постоянно", - сказал он.

Как сообщалось, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, снова не состоялось.

Как сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной, как и раньше, стали обстрелы боевиками этого участка.

Украинская правда