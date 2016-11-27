Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую

00
0
Воскресенье, 27 ноября 2016, 23:49

В воскресенье вечером боевики снова обстреляли Станицу Луганскую.

Об этом сообщил председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в эфире канала "112 Украина" в 21:40 воскресенья.

"Буквально час назад был очередной обстрел. Правда, он был непродолжительный. Более того, часа три с лишним уже продолжается обстрел наших военных в районе Лобачево, это правый фланг Станично-Луганского района. То есть, обстрелы продолжаются постоянно", - сказал он.

Как сообщалось, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, снова не состоялось.

Как сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной, как и раньше, стали обстрелы боевиками этого участка.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Во Франции на праймериз "республиканцев" победил пророссийский Фийон
Штаб АТО: Торецк на грани гуманитарной катастрофы из-за боевиков
В Турции задержали журналистов ВВС и "Голоса Америки"
Президент Еврокомиссии не видит аргументов для отмены санкций против РФ
Все новости
Не бойтесь молний!

Интересные факты о современных самолетах

Black Friday

Где искать скидки на украинские марки