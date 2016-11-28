В Риме и Брюсселе почтили жертв Голодомора
В Риме и Брюсселе прошли мероприятия ко Дню жертв голодоморов.
Как сообщили в посольстве Украины в Италии, в Риме мероприятие состоялось на площади возле Пантеона.
"Украинская община Рима и соседних регионов вместе с сотрудниками посольства почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Мероприятие не оставило равнодушными граждан Италии и других стран", - говорится в сообщении.
Как отметил координатор Оргкомитета Евромайдан-Рим Олесь Городецкий, в мероприятии приняли участие около сотни украинцев.
В Брюсселе память жертв Голодомора-геноцида в Украине почтили поминальным звоном и общей молитвой.
Как сообщили в миссии Украины в НАТО, участие в литургии приняли высокое духовенство Украинской греко-католической церкви, УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, представители украинской диаспоры и дипломаты Украины в Бельгии.
Украинская правда
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