Адвокаты семей Небесной сотни: допросить Януковича по "делу беркутовцев" можно только как свидетеля

Экс-президент Виктор Янукович является подозреваемым по эпизоду об убийствах 48 человек 20 февраля 2014 года в Киеве во время Майдана, но не по "делу беркутовцев", а в другом производстве, поэтому в данном случае допросить его можно только в качестве свидетеля.

Об этом говорится в совместном заявлении адвокатов семей Небесной сотни, обнародованном на сайте Адвокатской совещательной группы в Facebook 28 ноября.

"Обвинение пяти "беркутовцев" в убийствах 48 человек 20 февраля 2014 года на улице Институтской уже рассматривается Святошинского райсудом. В этом процессе именно в этом суде не может уже быть других обвиняемых. Непосредственно сам Янукович является подозреваемым по этому же эпизоду в другом производстве. Даже если 28 ноября он появится в Украине в процессе против пятерых "беркутовцев", он не сможет быть обвиняемым, иначе придется рассматривать дело сначала. Поэтому допросить его именно в этом процессе можно только в качестве свидетеля", - пояснили адвокаты.

Правозащитники напомнили, что согласно УПК Украины, свидетель должен дать свободные показания, после чего ответить на вопросы защитников, обвиняемых, прокуроров, потерпевших, их представителей и суда.

"Свидетель несет уголовную ответственность за предоставление заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Отказаться отвечать на вопросы можно только на основании ст.63 Конституции - то есть на вопрос о себе и близких родственника. Срыв допроса стороной защиты или свидетеля после "свободных" показаний является фактически отказом от дачи показаний. Срыв допроса свидетелем или стороной РФ - по разным "техническим" или "организационным" причинам - будет расцениваться так же", - добавили адвокаты.

В заявлении подчеркивается, что суд еще на прошлом заседании продлил срок содержания под стражей всем обвиняемым "беркутовцам" на два месяца, поэтому заявления активистов, что подозреваемых планировать отпустить не соответствует действительности.

Евромайдан SOS и Адвокатская совещательная группа призвали активистов не блокировать допрос для установления справедливости в деле привлечения к ответственности виновных в преступлениях против участников Евромайдана.

Как известно, Святошинский суд перенес заседание по делу о преступлениях на Майдане, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича, на 13:00 28 ноября.

Причиной переноса заседания стало недоставки в суд обвиняемых - "беркутовцев", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве. В день заседания суда, 25 ноября, зЗдание СИЗО блокировли несколько десятков человек - представители "Правого сектора" и активисты с флагами "Свободные люди".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

27 ноября глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, могут допросить по видеоконференции из СИЗО.

Украинская правда