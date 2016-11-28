Лукашенко хочет наладить отношения РФ-ЕС новым "Минском". В ЕС не против

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Понедельник, 28 ноября 2016, 01:42

Страны ЕС готовы обсудить инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко о запуске "минского процесса" для возможного дальнейшего улучшения отношений с РФ.

Об этом заявила глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Интерфакс.

"Мы обратили внимание на это предложение - создание такого формата, но пока не можем комментировать это. Как только мы получим больше информации, все 28 стран-членов ЕС обсудят эту инициативу и примут решение", - сказала Викторин. 

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с делегацией комитета по экономической политике и безопасности Совета ЕС в Минске заявил, что Беларусь обеспокоена нарастающим антагонизмом между ЕС и РФ.

Он предложил запустить миротворческий "минский процесс" для урегулирования отношений между Востоком и Западом. По словам Лукашенко, идея выдвигается исходя из положительного эффекта проведенных в Минске мероприятий "нормандского формата".

Лукашенко предложил рассмотреть возможность проведения встречи ключевых международных экспертов в Минске для обмена мнениями об урегулировании отношений между Востоком и Западом.

"В последующем наверняка потребуется выработка договоренности между лидерами крупнейших держав о будущем мироустройстве. ...Мы должны сработать на опережение, а не тащиться потом в хвосте событий, если вдруг что-то произойдет, как это было с Украиной", - добавил Лукашенко. 

Темы: Росcия ЕС Билозир
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