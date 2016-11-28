На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд, трасса "Киев-Чоп" стояла

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Понедельник, 28 ноября 2016, 01:58

На Львовщине в населенном пункте Запытив с рельсов сошел товарный поезд, движение по дороге "Киев - Чоп" было полностью перекрыто.

Как сообщила координатор по связям с общественностью в патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, инцидент произошел около 23:00 27 ноября.

Объезд части блокированного пути было организовано через н.п. Борщовичи и Новый Ярычив.

Спустя час Рыбий сообщила, что во время ликвидации ЧП удалось отодвинуть один вагон, было организовано реверсивное движение.

Около 1:30 28 ноября Рыбий отметила, что движение на дороге восстановлено полностью.

Пострадавших в результате ЧП нет.

 
 

Темы: Львов дороги Укрзализныця
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