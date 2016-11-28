Украина может потерять право на Евровидение-2017

Украина может потерять право на проведение песенного конкурса "Евровидение" из-за затягивания с организацией.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин, сообщает ТСН Тиждень.

"В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" дала НТКУ "красную карточку" относительно сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению", - отметил Харебин.

Среди причин, по его словам, - бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу.

При этом Харебин заверил, что за октябрь организаторы "догнали и отставание с трех месяцев сократилось до одного", пока Украина отстает от графика, но уже не так сильно, отметил он.

Окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.