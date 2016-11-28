Конституционный референдум в Италии: На улицы вышли 50 тысяч несогласных

В Риме прошли многотысячные демонстрации в знак протеста против конституционной реформы, которая выдвинута на голосование во время референдума 4 декабря по инициативе премьер-министра Маттео Ренци.

Как сообщает The Teleghaph, участие в акции 27 ноября приняли не менее 50 тыс. человек. Отмечается, что акция была мирной, несмотря на наличие у участников средств, которые они могли использовать для агрессии.

Участники держали плакаты с надписями "Ренци вон" и "Люди говорят нет отвратительной конституционной реформе".

Фото Тelegraph.co.uk

Как известно, на референдум вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению Конституции Италии. В результате изменений будет кардинально изменена политическая система страны: порядок формирования Сената, сокращена его численность, уменьшены функции и полномочия, сокращено финансирование.

Также сократятся полномочия регионов страны: вопросы энергетики, стратегической инфраструктуры и гражданской обороны будут решаться непосредственно президентом.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци неоднократно обещал уйти в отставку, если итальянцы отвергнут его предложения.

По данным соцопросов, большинство итальянцев склоняются к тому, чтобы на референдуме 4 декабря проголосовать против предложений правительства по реформе Конституции.

Украинская правда