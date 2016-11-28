Конституционный референдум в Италии: На улицы вышли 50 тысяч несогласных

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 03:31

В Риме прошли многотысячные демонстрации в знак протеста против конституционной реформы, которая выдвинута на голосование во время референдума 4 декабря по инициативе премьер-министра Маттео Ренци.

Как сообщает The Teleghaph, участие в акции 27 ноября приняли не менее 50 тыс. человек. Отмечается, что акция была мирной, несмотря на наличие у участников средств, которые они могли использовать для агрессии.

Участники держали плакаты с надписями "Ренци вон" и "Люди говорят нет отвратительной конституционной реформе".

 
Фото Тelegraph.co.uk
 

Как известно, на референдум вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению Конституции Италии. В результате изменений будет кардинально изменена политическая система страны: порядок формирования Сената, сокращена его численность, уменьшены функции и полномочия, сокращено финансирование.

Также сократятся полномочия регионов страны: вопросы энергетики, стратегической инфраструктуры и гражданской обороны будут решаться непосредственно президентом.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци неоднократно обещал уйти в отставку, если итальянцы отвергнут его предложения.

По данным соцопросов, большинство итальянцев склоняются к тому, чтобы на референдуме 4 декабря проголосовать против предложений правительства по реформе Конституции.

Украинская правда

Темы: Италия митинги референдум Конституция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Итальянские СМИ опубликовали "статью" Путина о доверии России 27 ноября 2016, 16:51
Антиправительственная акция в Италии переросла в схватку с полицией 6 ноября 2016, 06:18
В Средиземном море спасли более 2 тысяч мигрантов 6 ноября 2016, 02:09
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными
На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд
Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую
Во Франции на праймериз "республиканцев" победил пророссийский Фийон
Все новости
Книги

10 особенных книг про особенных детей

Замуж в 13 лет

В Дании проверили реакцию родителей на такое предложение для их дочери