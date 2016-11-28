КНДР объявила трехдневный траур из-за смерти Кастро

В КНДР объявлен трехдневный траур в связи с кончиной Фиделя Кастро.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную северокорейскую газету "Нодон синмун".

Согласно опубликованному указу ЦК Трудовой партии Кореи, постоянного совета Верховного народного собрания и кабинета министров КНДР, с 28 по 30 ноября в центральных учреждениях страны и на местах будут подняты траурные флаги.

Как известно, о смерти Фиделя Кастро сообщил его брат, действующий глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро.

Кастро умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни, похороны состоятся 4 декабря, в стране объявят 9-дневный траур.

В последние годы Фидель Кастро тяжело болел и редко появлялся на публике. В 2006 году он фактически передал управление государством младшему брату Раулю.