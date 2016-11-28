В Сербии военные впервые протестовали против низких зарплат и условий труда

В Белграде состоялась первая в истории страны демонстрация военнослужащих, которые протестовали против низких зарплат и плохих условий труда.

Как сообщает Русская служба ВВС, участие в демонстрации приняли участие около тысячи человек.

Протест был организован профсоюзом военнослужащих и прошел перед зданием министерства обороны.

"Если сербский солдат не может прокормить свою семью ... то это проблема", - заявил лидер профсоюза Новица Антич.

По данным профсоюза военнослужащих, более 75% военных получают зарплату ниже средней по стране, которая составляет 370 евро.

Армия Сербии стала полностью профессиональной в 2011 году, насчитывает около 30 тыс. военных. В 2016 году из рядов армии уволилось более 1000 человек.