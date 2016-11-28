В Сербии военные впервые протестовали против низких зарплат и условий труда

236 просмотров
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 04:59

В Белграде состоялась первая в истории страны демонстрация военнослужащих, которые протестовали против низких зарплат и плохих условий труда.

Как сообщает Русская служба ВВС, участие в демонстрации приняли участие около тысячи человек.

Протест был организован профсоюзом военнослужащих и прошел перед зданием министерства обороны.

"Если сербский солдат не может прокормить свою семью ... то это проблема", - заявил лидер профсоюза Новица Антич.

По данным профсоюза военнослужащих, более 75% военных получают зарплату ниже средней по стране, которая составляет 370 евро.

Армия Сербии стала полностью профессиональной в 2011 году, насчитывает около 30 тыс. военных. В 2016 году из рядов армии уволилось более 1000 человек.

Темы: зарплаты армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ: у чиновников нужно забрать неограниченные премии 11 ноября 2016, 17:29
Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты 8 ноября 2016, 11:37
На шахте "Нововолынская" №10 горняки начали голодовку 7 ноября 2016, 12:28
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными
На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд
Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую
Во Франции на праймериз "республиканцев" победил пророссийский Фийон
Все новости
Фото

Художник превращает тени в интересные иллюстрации

Дар нравиться

11 привычек милых людей