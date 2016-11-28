Штаб: Боевики стреляли 37 раз, по всем направлениям

В течение 27 ноября боевики в зоне проведения АТО обстреляли позиции ВСУ 37 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении н.п. Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинка, Гнутово и Павлополь обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя, Новотроицкого и Широкино огонь вел снайпер.

"На Донецком направлении по Авдеевке и Луганскому стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на Луганском - боевики обстреляли Желтое, Крымское, Новоалександровка и Новозвановка из минометов, гранатометов и других видов вооружения. В районе разведения войск в Станице-Луганской огонь велся из гранатометов", - сообщили в штабе.

Украинская правда