Украина уже использовала почти 1 млрд кубометров газа из хранилищ

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Понедельник, 28 ноября 2016, 07:53

С начала отопительного сезона, который стартовал 13 октября, и до 26 ноября Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 996,36 млн кубометров (на 6,8%) - до 13 млрд 735,67 млн куб. 

По данным ОАО "Укртрансгаз", в частности, 26 ноября отбор составил 38,51 млн куб. м, а за 1-26 ноября - 735,32 млн куб. м.

В течение 23-25 ноября из хранилищ поднимались максимальные в этом отопительном сезоне объемы газа - 50-56 млн куб. м в сутки.

"По состоянию на 26 ноября газ импортировался в суточном режиме 52,59 млн куб. м (Словакия - 4, 254  млн куб. м, Венгрия - 5,486 млн куб. м, Польша - 4,559 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года.

Интерфакс-Украина

Темы: газ отопление
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