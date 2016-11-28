Киев готовится к уникальной премьере современной оперы

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который участвует в конкурсе на должность главы Госбюро расследований, отказался пояснить происхождение почти 34 млн грн "дивидендов" от неизвестного бизнеса его жены.

Об этом сообщает "Bihus info".

В частности, на вопрос, какой бизнес принес его семье такую сумму, Матиос заявил: "Я не буду вам ничего объяснять. Читайте декларацию, обращайтесь официально".

На вопрос, куда семья вкладывает заработанные женой миллионы, военный прокурор заявил: "Я же не спрашиваю, что вы сегодня ели".

Как известно, в декларации за 2015 год Матиос указал общую с женой собственность, дивиденды в сумме 10 млн грн. от ЧП "Полиекспо" и 24 млн грн. дивидендов от ООО "Ампир". Основателем и конечным бенефициаром обеих компаний является жена Анатолия Матиоса Ирина Барах, с которой они состоят в браке с 2014 года.

По словам военного прокурора, 4 пары часов ему подарила жена.

Однако из декларации Матиос следует, что только одни из них - Vacheron Constantin стоимостью 432 тыс грн - подарены женой в 2015 году. Происхождение и дате приобретения еще трех (Rolex, Breguet, Ulysse Nardin) Матиос в декларации не указал.

Годовая зарплата Матиос в ГПУ в 2015 году составила 411 тыс. грн, в 2014-м - 265 тыс. грн, в 2013-м - 203 тыс. грн.