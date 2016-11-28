Киев готовится к уникальной премьере современной оперы

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Понедельник, 28 ноября 2016, 08:18

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который участвует в конкурсе на должность главы Госбюро расследований, отказался пояснить происхождение почти 34 млн грн "дивидендов" от неизвестного бизнеса его жены.

Об этом сообщает "Bihus info". 

В частности, на вопрос, какой бизнес принес его семье такую сумму, Матиос заявил: "Я не буду вам ничего объяснять. Читайте декларацию, обращайтесь официально".

На вопрос, куда семья вкладывает заработанные женой миллионы, военный прокурор заявил: "Я же не спрашиваю, что вы сегодня ели".

Как известно, в декларации за 2015 год Матиос указал общую с женой собственность, дивиденды в сумме 10 млн грн. от ЧП "Полиекспо" и 24 млн грн. дивидендов от ООО "Ампир". Основателем и конечным бенефициаром обеих компаний является жена Анатолия Матиоса Ирина Барах, с которой они состоят в браке с 2014 года.

По словам военного прокурора, 4 пары часов ему подарила жена.

Однако из декларации Матиос следует, что только одни из них - Vacheron Constantin стоимостью 432 тыс грн - подарены женой в 2015 году. Происхождение и дате приобретения еще трех (Rolex, Breguet, Ulysse Nardin) Матиос в декларации не указал.

Годовая зарплата Матиос в ГПУ в 2015 году составила 411 тыс. грн, в 2014-м - 265 тыс. грн, в 2013-м - 203 тыс. грн.

Темы: Матиос ГБР декларация
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Комментарии — 4
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IP: 130.180.211.---Stelja28.11.2016 09:19
Злодії привладі, відчувають безкарність,тому ведуть себе цинічно нахабно і пнуться так би мовити очолити процес. Він вже заявляв, що впевнений, що отримає посаду ДЕРЖБЮРО?? розслідуваоь. Ще б пак! Ніхто не сумнівається, що Порошенко у владу тягне злодюг і неграмотних, що і писати не вміють і проходять конкурси. Чим більший злодюга, тим більш відданий він буде президенту та його камарильї . Деякий час. А потім такі злодіяки перекидаються до слідуючого господаря, якщо ослабне влада попереднього. Закон виживання злодіїв при владі!
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IP: 82.145.223.---Георгий Иванов28.11.2016 08:47
Ворюге быть при власти - значит, спасти свои миллионы! Иначе - кирдык - и миллионам и ворюге.
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IP: 87.76.247.---Сергей Борозенцев28.11.2016 08:39
Taras Kurdyna: Державне бюро розслідувань.
Що таке Госбюро?
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IP: 67.169.85.---Taras Kurdyna28.11.2016 08:26
Що таке Госбюро?
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