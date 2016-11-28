ПС не намерен блокировать выезд "беркутовцев" из СИЗО – пойдут в суд

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Понедельник, 28 ноября 2016, 09:37

Активисты движения "Правый сектор" не будут блокировать выезд автозака с подсудимыми бойцами расформированного подразделения МВД "Беркут" по делу о расстрелах на Майдане для доставки их в Святошинский районный суд Киева в понедельник, где, как ожидается, состоится допрос экс-президента Виктора Януковича.

Об б этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник утром сказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский.

"Нет, сегодня под Лукьяновское СИЗО мы не едем, мы поедем в суд", – заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие действия намерены предпринимать активисты в здании суда или возле него, Скоропадский сказал:

"Еще не знаю, посмотрим по ситуации".

Он также отметил, что в акции ожидается участие такого же количества активистов и сторонников "Правого сектора", как и в блокировании Лукьяновского СИЗО 25 ноября.

Как сообщалось, в пятницу в Святошинском районном суде города Киева был запланирован допрос Януковича в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.

Несколько десятков активистов движения "Правый сектор" заблокировали выезд пяти обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.

Позже суд перенес заседание с допросом в режиме видеоконференции Януковича в качестве свидетеля на 13:00 по киевскому времени 28 ноября 2016 года.

Темы: Янукович суд Евромайдан
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