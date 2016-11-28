Заместитель Петренко придумал, как привлечь ЕС

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Понедельник, 28 ноября 2016, 10:49

Украина может сподвигнуть Евросоюз открыть границы Украине, предложив приютить мигрантов и сотрудничая в расследовании международных преступлений.

Такое мнение высказал заместитель министра юстиции по евроинтеграции Сергей Петухов в Facebook.

По его мнению, чтобы получить безвизовый режим с ЕС, надо стать нужными Евросоюзу.

По словам Петухова, украинцы стали "заложниками миграционного кризиса и фактора выборов, которые надвигаются в следующем году в основных странах ЕС (Германия, Франция, Нидерланды)".

"Но, как по мне, вместо того, чтобы обижаться, надо искать, как стать им необходимыми и нужными. Например, я уже вижу потребность ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной в расследовании международных и трансграничных преступлений", – отаметил он.

"Во время переговоров по конкретной проблеме с одной очень скептичной к Украине страной ЕС, им стало понятно, что в их интересах, чтобы Украина имела соглашение с Европолом. Теперь они со своей стороны активно ускоряют и лоббируют процесс подписания соглашения внутри ЕС", – добавил заместитель главы Минюста.

Он также добавил, что на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский миграционный кризис.

"Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать "безвиз" Украине. А если это наша наибольшая проблема, то именно она может и стать решением!", – считает Петухов.

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю, наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов", – заявил он.

По его словам, это потребует дополнительного финансирования от ЕС или отдельной страны, "но это были бы куда меньшие средства, чем было бы потрачено на их содержание в ЕС".

Алена Рощенко, УП

Темы: ЕС миграция визы Минюст
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Комментарии — 4
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IP: 93.74.43.---Spirito28.11.2016 12:03
3. - Франсуа Фійон ... заявив(!) про відповідальність Києва за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив(!),що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії. -
Переклад:
Готові торгуватись за рахунок України.
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IP: 178.95.29.---kiberNet28.11.2016 11:50
Хай Пєтухов їх в себе в хаті пропише ну чи на дачі, хай покаже приклад... пєздухов мля
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IP: 93.74.43.---Spirito28.11.2016 11:34
2. ЄС так і не спромігся(!) визнати офіційно Голодомор геноцидом.
Оскільки "без Росії не можна..." - розраховувати,що це станеться
не варто,бо і не відбулося суду по подіям після державного перевороту
в Російській імперії. Причини Холодної війни не засуджено.
А без цього не можливо припинити
"вселенський плач" Кремля за розпадом Союзу і зазіхання на території України.
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IP: 93.74.43.---Spirito28.11.2016 11:21
В Україні близько 2 млн внутрішніх переселенців через війну РФ проти України,
яку ЄС(!) не зафіксував у "мінських протоколах".
А ПДВЛ Україна виконала(!) ще в 2015(!) році. (із заяви НУО)
Досить придумувати для України "пози", щоб "стати привабливою"
для єврочиновників.
ЄС сам має платити за свою колоніальну політику.
Хай на папері врешті-решт зафіксують війну РФ проти України
і введуть в дію будапештський формат.
- Президент Німеччини закликає взяти паузу в євроінтеграції
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