Кабмин уволил главу Пенитенциарной службы

Кабинет министров уволил председателя Государственной пенитенциарной службы Владимира Палагнюка.



Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 23 ноября, обнародованном на официальном сайте Кабмина.



"Освободить Палагнюка Владимира Николаевича от должности председателя Государственной пенитенциарной службы Украины в связи с ликвидацией этой службы (пункт 1 части первой статьи 87 Закона Украины" О государственной службе ")", – говорится в распоряжении.



Еще двумя распоряжениями были уволены заместители Палагнюка.

Как сообщалось, вместо 24 территориальных органов управления Государственной пенитенциарной службы будут работать 6 межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.



Как известно, Кабинет министров ликвидировал все территориальные органы управления Государственной пенитенциарной службы, которую ликвидировали 18 мая.



Украинская правда